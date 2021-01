Harga Cabai Meroket, Pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru Ini Sebut Dampak Banjir

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diduga kurang pasokan, harga cabai di pasaran meroket. Saat ini harganya mengalami kenaikan hingga 150 persen.

Pantauan di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, Senin (25/1/2021) pagi, hanya beberapa pedagang yang menjual cabai. Jumlah cabai yang ada di lapak, jauh berkurang. Tidak melimpah seperti biasanya.

Ya, cabai hanya diletakkan di keranjang kecil. Berbeda dengan biasanya yang diletakkan, menggunung, di lapak-lapak para pedagang sayur.

Seorang pedagang sayur, Amat, mengatakan, sejak harga cabai mahal tidak berani lagi menyediakannya. Khawatirnya pembeli sedikit dan cabainya akan tertahan dan malah bisa rusak.

Baca juga: Terdampak Banjir, Harga Cabai Rawit di Pasar Tembus di Rp 120 ribu

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Pasar Martapura Meroket, Melonjak Nyaris Tiga Kali Lipat

"Modalnya sudah mahal duluan. Pembeli yang tidak mengerti, maunya beli Rp 2.000. Lha, bagaimana membaginya?" ujarnya.

Pikirnya, para pedagang makanan juga pasti akan berkurang membeli cabai. Maka, ia memutuskan lebih baik tidak jualan cabai saja dulu.

Kemudian, Sirah, pedagang di pasar yang sama, mengatakan, harga cabai tiung sebelumnya Rp 25.000-Rp 30.000 per kg, sekarang harganya Rp 75.000.

Begitu juga cabai keriting, sebutnya Rp 55.000 per kg dari sebelumnya Rp 30.000 per kg, cabai hijau besar Rp 30.000-Rp 35.000 per kg, sebelumnya Rp 20.000 per kg. "Permasalahan naiknya harga cabai karena lahan dalam kondisi banjir, terendam," tandasnya.

Baca juga: Petani Kabupaten Tapin Ini Menolak Harga Cabai Hiyung Diturunkan

Menurutnya, para pembeli cabai tetap saja ada, hanya saja jumlah pembeli itu berkurang.

Pedagang cabai, Alfian, mengatakan, sejak dua bulan terakhir harga cabai memang mengalami kenaikan. Selain pasokan berkurang di pasaran, ditambah kondisi sekarang, yaitu beberapa daerah banjir.

"Karena harga jual mahal, tentu permintaan juga berkurang. Jadi hanya menyediakan secukupnya saja," tukasnya.

Dicontohkannya cabai tiung sekarang harganya Rp 75.000 per kg kualitas masak merah, sedangkan Rp 70.000 per kg yang masih hijau.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)