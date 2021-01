Isu Kedekatan Agnez Mo dan Ariel NOAH Menguat, Komentar Melly Goeslaw Jadi Pemicu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Munculnya isu kedekatan penyanyi Agnez Mo dengan vokalis Ariel NOAH bikin heboh fans mereka.

Adanya isu ini imbas Agnez Mo dan mantan Luna Maya itu kedapatan tengah jalan berdua.

Momen Ariel NOAH dan sang diva itu dibuktikan dengan foto yang diunggah oleh akun gosip @lambe_turah pada Kamis (21/1/2021).

Pada foto tersebut terlihat Agnez Mo mengenakan kaus putih dengan bawahan celana pendek tengah bersama Ariel NOAH yang mengenakan hoodie berwarna abu-abu.

Baca juga: Dikaitkan Adegan Syur Gisel, Video Nobu Dinyanyikan Lagu Enak Rasane Oleh Suban Lora Jadi Sorotan

Baca juga: Perbuatan Anak Sule dan Lina Usai Nathalie Holscher Keguguran Terekam, Ini Ulah Putri Delina & Ferdi

Warganet yang melihat unggahan tersebut pun sukses dibuat penasaran.

Banyak yang menduga bahwa kedua penyanyi tersebut memiliki hubungan spesial.

Baru-baru ini, Agnez Mo kembali membagikan potret dirinya di akun Instagram miliknya @agnezmo pada Minggu (24/1/2021).

Pada foto tersebut terlihat Agnez yang mengenakan kaus hitam tengah tersenyum manis dengan salah satu tangannya berada di pelipis matanya.

Agnez Mo juga menuliskan keterangan pada unggahannya.

"You, yes you, I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnez Mo dengan diakhiri simbol hati putih pada keterangan foto yang diunggahnya.