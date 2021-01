Old Trafford Jadi Kuburan Juergen Klopp, Pilih Fokus ke Laga Tottenham vs Liverpool di EPL Pekan 20

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liverpool tersingkir dari Piala FA (FA Cup) setelah kalah 3-2 dari rval abadinya Manchetser United di Stadion Old Trafford Minggu (24/1/2021) atau Senin dini hari WIB.

Kekalahan ini tak cuma membuat anak asuh pelatih Juergen Klopp tersingkir dari Piala FA. Liverrpol kini juga tercatat hanya bisa 1 kali menang dlam 7 laga terakhirnya di semua ajang.

Hasil pertandingan Manchester United vs Liverpool ini juga menunjukkan rekor kekalahan Juergen Klopp di Stadion Old Trafford makin panjang.

Berduel di Stadion Old Trafford, The Reds harus keok dari The Red Devils dengan skor dramatis 2-3.

Liverpool mampu unggul lebih dulu melalui gol Mohamed Salah pada babak pertama, tepatnya menit ke-18.

Berselang delapan menit, Manchester United sukses menyamakan kedudukan berkat lesakan Mason Greenwood.

Baca juga: Coppa Italia Inter vs AC Milan: Timnya Kalah Jelang Derby, Ibrahimovic Sindir Taktik Rossoneri

Baca juga: Klopp Tak Percaya Hasil Liga Inggris Liverpool vs Burnley, Salah Cs Keok 0-1 di Anfield

Pada babak kedua, keadaan justru berbalik arah dan memihak kubu tuan rumah.

Marcus Rashford mampu membawa Manchester United unggul berkat golnya 3 menit setelah turun minum.

Gol tersebut kemudian segera dibalas Mohamed Salah sebelas menit berselang.

Namun, gol Bruno Fernandes pada menit ke-78 via eksekusi bola mati memastikan kemenangan Manchester United.