Jadwal Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, Man United vs Sheffield, Chelsea & Leicester Main

Jadwal Liga Inggris Pekan 20 digelar via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV Kamis (28/1/2021), Manchester United vs Sheffield, Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 20 digelar via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV mulai Kamis (28/1/2021) dini hari WIB hingga Jumat (29/1/2021) dini hari WIB.

Pertarungan antara Tottenham Hotspurs dan Liverpool akan menjadi yang paling dinantikan dalam rangkaian pekan ini. Namun malam ini ada Chelsea vs Wolverhampton Wanderers, Everton vs Leicester City dan Manchester United vs Sheffield United.

Rangkaian pertandingan pekan ke-20 Premier League pada Kamis dini hari WIB. Ada duel Chelsea vs Wolverhampton Wanderers, Everton vs Leicester City dan Manchester United vs Sheffield United via Live Streaming Mola TV dan tak tayang di Live Streaming Net TV.

Ya, Hasil Liga Inggris tadi malam pengaruhi Klasemen Liga Inggris, Manchester City geser Manchester United dari puncak.

Pada Laga lain, Arsenal melanjutkan kebangkitan di pekan ke-20 Liga Inggris, sementara West Ham United menggusur Liverpool ke luar empat besar klasemen.

Sederet permutasi menarik terjadi di Hasil Liga Inggris dan pengaruhi Klasemen Liga Inggris sekelarnya partai pekan ke-20 pada Selasa (26/1/2021) atau Rabu dini hari WIB.

Rotasi penting pertama terjadi di puncak klasemen setelah Manchester City menyalip Manchester United ke posisi teratas.

Anak asuh Pep Guardiola menghancurkan tuan rumah West Brom 5-0.

Lesakan Man City berasal dari kontribusi Ilkay Guendogan (2), Joao Cancelo, Riyad Mahrez, dan Raheem Sterling.

Hasil itu membuat Man City memuncaki klasemen dengan keunggulan satu angka di atas Man United, setidaknya sebelum Setan Merah menjalani duel sehari kemudian.