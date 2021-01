LINK Baca Manga One Piece Bahasa Indonesia, Spoiler One Piece 1002 : Yonkou vs Supernova

Jinbe dan Luffy. Spoiler One Piece 1002 Bahasa Indonesia: Serangan Baru Muncul di Pertarungan Yonkou vs Supernova

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada Link Baca Manga One Piece Bahasa Indonesia, Jadwal dan spoiler manga One Piece chapter 1002,

Ya, Telah beredar spoiler One Piece 1002 pada hari ini, Rabu (27/1/2021).

Pada spoiler yang beredar, manga One Piece chapter 1002 mengusung judul Yonkou vs New Generation.

Sangat nampak pertarungan ini telah dimulai, masing-masing generasi terburuk mengeluarkan serangan-serangan terbarunya untuk melawan Kaido dan Big Mom.

Kedua Yonkou, Kaido dan Big Mom juga mengeluarkan serangan baru untuk melawan para Supernova.

Berikut spoiler One Piece 1002 terbaru yang dikutip dari postingan u/gyrozepp95 di Reddit.

Kaido menggunakan serangan baru yang disebut "Great Wind".

Zoro menggunakan Enma untuk melawannya namun tidak disebutkan apakah akan memblokir/mengiris/melawannya.

Luffy menggunakan serangan baru yang disebut "Gomu Gomu no Kong Rifle".

Serangan baru milik Kid disebut "Slam Gibson".