Susunan Pemain Man United vs Sheffield di Liga Inggris Malam Ini, Mason Greenwood Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Manchester United vs Sheffield di Liga Inggris, Ole Gunnar Solskjaer siapkan Mason Greenwood

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Man United vs Sheffield di laga lanjutan Liga Inggris, Kamis (28/12/2020) WIB via Live Streaming Mola TV. Mason Greenwood starter.

Siaran Langsung duel Liga Inggris antara Manchester United vs Sheffield via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 03.15 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Sheffield bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Mason Greenwood disiaokan Ole Gunnar Solskjaer.

Duel Manchester United vs Sheffield di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.Mola.TV

Namun, jelang laga Menchester United vs Sheffield, Solskjaer harus kehilangan Mason Greenwood.

Mason Greenwood jadi 'tumbal' di balik keberhasilan Manchester United dalam mendepak Liverpool dari Piala FA.

Manchester United berhasil menaklukkan Liverpool dalam laga babak keempat Piala FA edisi 2020-2021.

Bermain di Stadion Old Trafford, Minggu (24/1/2021) waktu setempat atau Senin dini hari WIB, Man United menang dengan skor 3-2.

Setan Merah sebenarnya kalah dominan dari Liverpool dengan hanya memegang ball possession sebesar 41 persen.

Kendati demikian, Man United tetap mampu bermain efisien karena melakukan 14 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang.