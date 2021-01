Teken Kontrak dengan BH Entertainment, Jinyoung GOT7 Gabung Lee Byung Hun dan Park Bo Young

BANJARMASINPOST.CO.ID - Member idol grup Kpop GOT7, Park Jinyoung dikonfirmasi resmi bergabung dengan agensi BH Entertainment, Kamis (28/1/2021).

Pascahengkang dari agensi JYP Entertainment, member GOT7 lainnya dikabarkan telah teken kontrak dengan sejumlah agensi hiburan.

BH Entertainment sendiri adalah agensi yang menaungi aktor Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Hae Soo, Ahn So Hee, Yoo Ji Tae, Jung Woo, Lee Jin Wook, Han Ga In, Han Ji Min, Han Hyoo Joo, Lee Ji Ah, Kim Yong Jing.

Dilansir Soompi, BH Entertainment menyampaikan pihaknya telah menandatangani kontrak ekslusif dengan Jinyoung.

"Melalui sistem BH Entertainment, kami akan memberikan dukungan materi dan emosional untuk karier Jinyoung yang beragam aktor dan musisi," ungkap perwakilan agensi BH Entertainment.

Dikutip Koreaboo beberapa waktu lalu, kedua belah pihak sudah beberapa kali bertemu untuk membahas potensi kontrak eksklusif.

Jinyoung merupakan member GOT7 yang aktif sebagai aktor. Dia telah membintangi sejumlah drama terkenal.

Jinyoung memulai debutnya pada tahun 2012 sebagai aktor drama Dream High 2 di KBS 2TV.

Ia juga bermain dalam serial drama My Live Eun Dong, The Legend of the Blue Sea, He Is Psychometric, dan When My Love Blooms.

Sebelumnya lebih dulu Jinyoung debut sebagai penyanyi di tahun yang sama sebagai duo JJ Project dengan JB.