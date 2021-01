Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, Rp 954.000 Per Gram di Butik Emas Logam Mulia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas Antam di Butik Logam Mulia, Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Sabtu, 30 Januari 2021 relatif tetap dari hari kemarin.

Mengutip informasi harga emas Antam 24 karat ukuran 1 gram di situs Logam Mulia (www.logammulia.com) harga emas hari ini Sabtu (30/1) di Butik Emas Antam berada di Rp 954.000 per gram.

Adapun harga pembelian kembali (buyback) emas Antam menjadi Rp 836.000 per gram.

Jika ditinjau dari 7 hari lalu (23 Januari 2021), harga emas Antam ini turun Rp 3.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 957.000.

Di Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung, Jakarta, harga emas hari ini ukuran 0,5 gram adalah Rp 527.000. Adapun harga emas hari ini ukuran 2 gram dan 5 gram, masing-masing Rp 1.848.000 dan Rp 4.545.000.

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).

Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.

Emas batangan 24 karat. (net)

Harga emas menguat pada perdagangan akhir pekan ini. Keperkasaan emas datang setelah perak melanjutkan reli karena investor ritel masuk sejak sejumlah pesan beredar di Reddit pada Kamis (28/1) pagi untuk masuk ke pasar logam mulia dan menaikkan harga si putih.

Jumat (29/1), harga emas spot ditutup menguat 0,24% ke level US$ 1.847,65 per ons troi. Serupa, harga emas berjangka kontrak pengiriman April 2021 ditutup melesat 0,5% menjadi US$ 1.850,30 per ons troi.