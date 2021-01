Gaya Ciuman ala Syahrini dan Reino Barack Kembali Disorot, Terjadi di Depan Gunung Es

Instagram via Tribun Solo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemesraan antara penyanyi Syahrini dan Reino Barack kembali menjadi sorotan.

Ini setelah Incess dan suaminya sempat melakukan aksi ciuman di tengah hamparan salju yang menutupi seluruh permukaan.

Memang, hubungan rumah tangga antara Syahrini dan Reino Barack yang berjalan hampir dua tahun lamanya memang selalu saja berhasil mencuri perhatian.

Hal tersebut terjadi lantaran keduanya yang tak henti- hentinya menunjukkan kemesraan meski acap kali diterjang pemberitaan negatif mengenai masa lalu mereka.

Seolah tak peduli dengan berbagai isu yang berhembus, Syahrini dan Reino justru membalas semua itu dengan memamerkan keromantisan yang terjalin di antara keduanya.

Seperti yang terlihat melalui beberapa foto yang diunggah Syahrini di akun instagram pribadinya, Sabtu (30/1/2021).

Dalam unggahan tersebut terlihat Inces dan Reino Barack tengah bersantai dengan bersandar pada sofa yang bagian belakangnya diselimuti kaca sehingga menunjukan dengan jelas pemandangan menakjubkan yang tengah dinikmati keduanya.

Bukan keindahan alam biasa, Syahrini dan Reino Barack saat itu tengah berada di tempat yang berhadapan langsung dengan indahnya gunung es yang menjulang.

"Hot Blanket ,Hot Chocolate ,Hot Fire ,Hot Partner !

Enough For This Winter," tulisnya.

Keromantisan itu kembali bertambah panas kala Reino Barack terlihat mencium pipi sang istri.