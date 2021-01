Jadi Sebab BTS Masuk 10 Besar Band Pop Terbaik Sepanjang Masa, Versi Majalah Esquire

BANJARMASINPOST.CO.ID - Boy group Korea Selatan Bangtan Boys atau yang dikenal BTS dinobatkan sebagai salah satu band pop terbaik sepanjang masa.

Dilansir Soompi, pada Sabtu (30/1/2021), informasi tersebut dari majalah asal Amerika Serikat, Esquire merilis sebuah artikel bertajuk "Band Pop Terbaik Sepanjang Masa".

Melalui daftar itu, Majalah Esquire membuat urutan daftar 10 band pop terbaik sepanjang masa.

Mulai dari band pop di masa sekarang hingga band pop The Supremes yang pertama kali muncul pada tahun 1955.

"Dalam hal band pop, pada dasarnya kita hanya melihat artis yang mengumpulkan lagu-lagu hits, tidak peduli kemurnian musik pop atau percampuran dengan musik lain. Satu-satunya syarat untuk lolos? Ialah memuncaki chart musik," kutipan dari majalah Esquire.

BTS adalah satu-satunya artis Korea Selatan yang berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Idol KPop asuhan Big Hit Entertainment bergabung bersama band pop legendaris seperti The Beatles, Destiny’s Child, Fleetwood Mac, Queen, Sly and the Family Stone, The Beach Boys, ABBA, The Temptations, dan The Supremes.

Reporter Emma Carey menuliskan meskipun K-Pop adalah genre yang sudah ada selama beberapa dekade, BTS bisa dibilang sebagai salah satu pelopor kesuksesan K-Pop di seluruh dunia yang tidak terukur.

"Dengan basis penggemar yang secara tepat digambarkan sebagai ‘ARMY’, BTS yang dicintai secara cepat telah mengubah boy band, fandom, dan musik pop itu sendiri," tulisnya.

Lagu BTS yang hits yakni ‘Dynamite’ dan ‘Life Goes On’ menawarkan perpaduan pop, hip-hop, disko, dan R&B, dengan melodi yang menarik dan sering dicampur dengan lirik yang berisi komentar sosial,” tulisnya.

