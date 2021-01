Jadwal Liga Italia Malam Ini, Napoli vs Parma Live RCTI, AS Roma vs Verona Live Bein Sports 2

Jadwal Liga Italia Malam Ini Napoli vs Parma via Live Streaming RCTI, AS Roma vs Verona via Live Streaming Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Italia Serie A pekan 20 yang tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 20 akan mulai dipertandingkan malam ini, ada Napoli vs Parma via Live Streaming TV Online RCTI + dan AS Roma vs Verona di Bein Sports.

Dilansir dari laman RCTI Plus, hanya satu pertandingan di Jadwal Liga Italia Serie A pekan 20 yang tayang melalui siaran langsung dan Live Streaming RCTI, yakni Napoli vs Parma

Tiga pertandingan Liga Italia Serie A yang tayang di RCTI adalah Sampdoria vs Juventus, Inter Milan vs Benevento dan Napoli vs Parma.

Sementara pertandingan Bologna vs AC Milan sang pemuncak klasemen serta seluruh kaga lainnya akan tayang di TV Online Bein Sports 2.

Dilihat dari posisi klasmen, baik AC Milan, Juventus, dan Inter Milan terbilang mendapat lawan yang cukup mudah.

Namun bukan berarti mereka lengah, karena jika tergelincir, posisi di tiga besar Klasemen Liga Italia bisa berubah.

AC Milan masih nyaman di puncak klasemen lewat koleksi 43 poin.

Inter Milan membuntuti pada tangga kedua lewat koleksi 41 poin.

Rinciannya Lukaku cs mengemas 12 kemenangan, lima hasil imbang, dan dua kali kekalahan.