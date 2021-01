Prediksi & Live Streaming Chelsea vs Burnley di TV Online Liga Inggris, Tuchel Siapkan Timo Werner

Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Chelsea vs Burnley di Liga Inggris, Minggu (31/12/2020), Thomas Tuchel Siapkan Timo Werner

The Blues membidik kemenangan perdana bersama sang pelatih baru Thomas Tuchel.

Chelsea telah memecat Frank Lampard, kemudian mengangkat Tuchel sebagai penggantinya.

Namun, di laga debutnya sebagai pelatih Chelsea, mantan arsitek Borussia Dortmund dan PSG itu gagal mempersembahkan kemenangan.

Menjamu Wolverhampton, Chelsea besutan Tuchel hanya mampu meraih hasil seri 0-0.

Di laga keduanya, melawan Burnley, juga di Stamford Bridge, Tuchel tentu ingin membawa Chelsea meraih hasil optimal.

Melihat kualitas Burnley dan buruknya away form sang lawan, ini adalah kesempatan bagus untuk mengamankan kemenangan.