Pemenang 30th Seoul Music Awards 2021, Ini Daftar Lengkapnya Ada BTS hingga Jessi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini daftar lengkap pemenang Ajang penghargaan Seoul Music Awards ke-30 yang berlangsung di KSPO Dome pada Minggu (31/1/2021).

Ya, 30th Seoul Music Awards 2021 dipandu oleh Sooyoung Girls Generation, Kim Heechul Super Junior dan Shin Dong Yup.

Nah, BTS membawa pulang Daesang (Grand Prize), serta Best Album Award, Best Song Award, the K-Wave Award, the WhosFandom Award, dan Bonsang (Main Award) dengan total enam trofi.

Rookie of the Year diraih oleh idol group besutan YG Entertainment, TREASURE.

Selain BTS, Stray Kids juga mendapatkan piala untuk Bonsang (Main Award).

R&B/Hip Hop Award dibawa pulang oleh penyanyi solo Jessi.

Dilansir Tribunnews Grup Banjarmasinpost.co.id dari Soompi, berikut ini daftar pemenang 30th Seoul Music Awards 2021, BTS, Stray Kids hingga TREASURE:

Daesang (Grand Prize): BTS

Best Album Award: BTS

Best Song Award: BTS

