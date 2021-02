Penampilan Jennie BLACKPINK Jadi Model Baru Brand Soju, Susul Lee Hyori dan Shin Min Ah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Member idol KPop Jennie BLACKPINK. tampil menawan pada iklan terbaru minuman khas Korea Selatan.

Ya, pelantun 'How You Like That' resmi menjadi model baru merek soju dari Lotte Chilsung Beverages, Chum Churum.

Dikutip Allkpop, Chum Churum telah secara resmi meluncurkan visual promo pertamanya yang menampilkan Jennie BLACKPINK, Selasa (2/2/2021).

Jennie didapuk sebagai brand ambassador menggantikan Bae Suzy yang telah empat tahun menjadi 'wajah' soju Chum Churum.

Artis asuhan YG Entertainment, juga mengikuti jejak selebriti wanita papan atas lainnya yakni Lee Hyori dan Shin Min Ah yang lebih dulu menjadi brand ambassador.

Pada foto promosi terbaru, Jennie mengenakan one-piece rajut berwarna putih sambil memegang segelas soju.

Rambut panjangnya terurai dengan riasan wajah natural. Nantinya akan ada konten promosi lain dari Chum Churum bersama Jennie.

Chum Churum baru-baru ini mengumumkan pada awal tahun 2021 bahwa untuk pertama kalinya, telah memutuskan untuk mengurangi persentase alkohol dari minuman keras dari 16,9% menjadi 16,5%.

Sementara itu, Jennie tercatat sudah kali ketiga menjadi model dari produk minuman.

Sebelumnya bersama BLACKPINK, Jennie didapuk sebagai model untuk TREVI Stylish Sparkling Water, Sprite, dan kini Chum Churum soju.

