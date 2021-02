Produksi dan Kini Ekspor VCO ke Malaysia, Perusahaan Ini Kini Butuh 7.000 Butir Kelapa Tua

Manager Finance and Accouting (F & A) PT Daxen KJP Agro Banjarbarbaru, Lana, bersama Supervisor Produksi PT Daxen KJP Agro, Fajar Sadik menjelaskan dan menujukkan produk VCO yang bisa punya potensi Ekspor ke Malaysia dan daerah lain.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sejak 2019 beroperasional mengolah Virgin Coconout Oil (VCO), baru di 2020 PT Daxen KJP Agro (PT DKA), melakukan ekspor perdana dengan tujuan Malaysia sebanyak 8,1 ton dalam kemasan pail.

Peluang ekpor VCO ini terbuka lebar. Hanya saja, sementara ini untuk bahan bakunnya, yakni kelapa tua yang standar sulit untuk dicari.

"Memang kendala kami dibahan baku, mencarikan material kelapa tua yang standar, sudah keliling. Tahun lalu, kami dapat disuplai dari Sampit, dan harganya sesuai dengan yang memenuhi standar. Satu kelapa tua ideal 1,1 kilo per biji dihargai 2.500. Namun, kalau dibawah itu dihargai per kilo, 2.200, " kata Manager Finance and Accouting (F & A) PT Daxen KJP Agro Banjarbarbaru, Lana, Selasa (2/2/2021).

Namun, upaya terus dilakukan PT Daxen KJP Agro untuk mencari dan pihaknya kini menurunkan tim guna mencari ke daerah-daerah yang punya kelapa.

"Sekarang sudah survei ke Sampit dan sudah sesuai harga, kita acc dan kemudian survei ke Batulicin," kata Lana.

Secara hitungan, diakui Lana perusahaan masih kurang atau memerlukan 7000 biji kelapa tua lagi.

Karena sekarang bisa diproses kapasitas 10.000 biji kelapa dengan produksi 600 Kilogram VCO perhari. Namun, untuk saat ini baru mencapai 3.000 biji kelapa dengan produksi 175 Kg/hari.

"Kenapa harus tua, karena yang tua dan tebal akan membuat minyak ya lebih banyak. Syarat yang diterima untuk kelapa tua, warna coklat tua, dengan selaput kering keabuan.

Usia panennya 12 bulan 1 tahun. Bisa bertunas maximal 1 senti," sebut Lana.