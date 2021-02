Grup Musik Favorit, BTS dan BLACKPINK Nominasi Nickelodeon Kids Choice Awards 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya pencapaian dari dua grup Kpop hit, BTS dan BLACKPINK kembali tercipta lewat Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021.

Ya, BTS dan BLACKPINK masuk dalam nominasi ajang internasional tahunan itu.

Nah nominasi diumumkan, Selasa (2/2/2021). BTS dan BLACKPINK sama-sama dinominasikan dalam kategori Grup Musik Favorit.

Keduanya akan bersaing bersama Black Eyed Peas, Jonas Brothers, Maroon 5, dan OneRepublic.

Kemudian, BTS dengan "Dynamite" mendapat nominasi untuk Lagu Favorit, bersama dengan "Blinding Lights" The Weeknd, "Cardigan" Taylor Swift, "Toosie Slide" Drake, "Wonder" Shawn Mendes, dan "Yummy" Justin Bieber.

Lagu kolaborasi BLACKPINK dengan Selena Gomez, “Ice Cream” menjadi nominasi kategori Kolaborasi Musik Favorit.

Nominasi lainnya di kategori itu adalah "Be Kind" milik Marshmello dan Halsey, "Holy" dari Justin Bieber dan Chance the Rapper, "Lonely" oleh Justin Bieber dan Benny Blanco, "Rain on Me" dari Lady Gaga dan Ariana Grande, dan "Stuck with U oleh Ariana Grande dan Justin Bieber.

Dalam nominasi Bintang Musik Global Terfavorit, BTS menjadi nominasi mewakili Asia.

Nominasi lainnya adalah Savannah Clarke (Australia), David Guetta (Eropa), Master KG (Afrika), Taylor Swift (Amerika Utara), dan Sebastián Yatra (Amerika Latin).

BTS diketahui memenangkan trofi Bintang Musik Global Terfavorit di Kids' Choice Awards pada 2018.

Pada ajang penghargaan tahun 2020, BTS memenangkan penghargaan Grup Musik Favorit.

Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2021 akan ditayangkan pada 13 Maret pukul 19:30 ET/PT di saluran Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons, dan Nick Jr.

Voting untuk penghargaan sekarang terbuka di KidsChoiceAwards.com dan Twitter, serta aplikasi Screens Up dan Nick Play.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS dan BLACKPINK Masuk Nominasi Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021".