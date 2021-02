Harga Ikan Laut di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin Terpantau Relatif Masih Stabil

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga Ikan laut pada kondisi banjir sekarang terpantau masih stabil. Adapun penurunan dan kenaikan juga tak terlalu signifikan.

Semisal komoditi tongkol sisik dikisaran Rp 29 ribu hingga Rp 30 ribu per kilo. Ikan Lajang Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per kilogram dan Ikan Peda Rp 30 ribu per kilogram. Untuk Cumi/bawal/kakap dikisaran Rp 50 ribu.

Kepala UPT Perikanan Banjar Raya, Rusdi Hartono, membenarkan bahwa harga terpantau stabil.

"Umumnya harga masih biasa atau stabil saja dan dinamis. Kecuali ada jenis tertentu kosong/pasokan kurang, mungkin harga bisa naik," kata Rusdi Hartono.

Diperjelas dia, di Pelabuhan kapal Banjarraya Banjarmasin kini sisa 2 unit yang sandar atau datang dengan muatan per unitnya 16 ton.

Namun, meski hanya dua unit yang sandar, tapi Rusdi Hartono menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak khawatir sebab ketersediaan atau stok masih aman dan tersedia.

"Stok masih aman, dpenyimpanan atau Cold Stroge masih ada kapasitas 100 ton. Adapun di Container Frezeer (2 unit) isi 20 ton.

"Insya Allah aman aja stok di Pelabuhan Periakanan Banjarmasin," sebut Rusdi Hartono.

(banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)