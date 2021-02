Ini Profil Regina Ivanova, Baru Menikah dengan Lucky Jayadi Seorang Pengusaha

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari penyanyi Regina Ivanova.

Pada 31 Januari kemarin Regina resmi menikah dengan seorang pengusaha bernama Lucky Jayadi.

Regina Ivanova sebelumnya pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ketujuh.

Regina lahir di Jakarta pada 4 Desember 1985 silam.

Regina merupakan seorang penyanyi keturunan Bulgaria-Maluku.

Regina menjajal kemampuan olah vokal di Indonesian Idol musim ketujuh.

Teknik vokalnya kala itu mampu membuat juri terpukau, seperti penampilannya dalam lagu “Making Love Out of Nothing at All” dan “Aku Makin Cinta”.

Bahkan tak jarang Regina juga masuk dalam trending Twitter.

Juri pun mengakui suara Regina saat berkiprah di Indonesian Idol bak diva.

Beberapa lagu pun berhasil dirilis oleh Regina yakni “Kemenangan”, “Terlalu Indah”, “Aku Jatuh Cinta” dan “Selamanya”.

Kini Regina telah menikah dengan seorang pengusaha Lucky Jayadi.

Potret pernikahannya pun dibagikan oleh sang sahabat Anita Hara lewat Instagramnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil Regina Ivanova yang Baru Menikah dengan Pengusaha.