Susunan Pemain Liverpool vs Brighton Masih Tanpa Ozan Kabak & Ben Davies, Klopp : Tidak Bagus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Susunan pemain atau line up Liverpool vs Brighton dalam lanjutan Liga Inggris pekan 22 malam ini masih belum diisi dua pemain anyar The Reds, Ozan Kabak dan Ben Davies

Jadwal Liga Inggris antara Liverpool vs Brighton adalah pada Kamis (4/2/2021) pukul 03.15 WIB yang tayang di TV Online Mola TV.

Bermain di Stadion Anfield, pelatih Liverpool Jurgen Klopp tak mau mengambil resiko dengan menurunkan dua bek sentral anyarnya Ozan Kabak dan Ben Davies pada laga malam nanti.

Ia mengatakan, terlalu riskan bila memaksakan Ozan Kabak dan Ben Davies untuk langsung dipercaya mengawal lini pertahanan The Reds.

Keduanya juga belum memiliki waktu yang cukup untuk menjalin kerja sama yang baik, seperti duet bek sentral pada umumnya.

Ditambah lagi dengan usia Kabak dan Davies yang cenderung masih cukup muda, faktor pengalaman merasakan kompetisi Liga Inggris rasanya perlu dirasakan mereka berdua.

Untuk meraih pengalaman tersebut, keduanya tidak harus turun langsung ke lapangan.

Kabak dan Davies bisa saja menyaksikan penampilan rekan-rekan mereka dari pinggir lapangan sebagai bagian dari tim utama Liverpool.

"Jika mereka harus bermain secara bersamaan untuk laga besok, itu tidak akan berdampak bagus," ungkap Klopp dikutip dari laman Liverpool Echo.

"Saya pikir kami akan memberikan beberapa hari lagi kepada keduanya untuk beradaptasi," sambungnya.