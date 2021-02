VIDEO Pabrik VCO di Banjarbaru Ekspor 8,1 Ton ke Malaysia

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Peluang ekspor Virgin Coconut Oil (VCO) dari Provinsi Kalimantan Selatan terbuka lebar.

Terbukti dengan ekspansi yang dilakukan PT Daxen KJP Agro (PT DKA), yaitu ekspor perdana dengan tujuan Malaysia.

Hanya saja, sementara ini untuk bahan bakunnya, yakni Kelapa tua yang standar sulit untuk dicari.

"Memang kendala kami di bahan baku. Mencari kelapa tua yang sandar, sudah keliling. Tahun lalu, kami disuplai dari Sampit Kalimantan Tengah. Idealnya, 1,1 kilogram per biji kelapa tua dihargai Rp 2.500. Kalau di bawah itu, dihargai Rp 2.200 per kilogram," beber Manager Finance and Accouting (F & A) PT Daxen KJP Agro Banjarbarbaru, Lana, Selasa (2/2/2021).

Namun, upaya terus dilakukan PT Daxen KJP Agro untuk mencari. Kini, pihaknya menurunkan tim guna mencari ke daerah-daerah yang punya Kelapa.

"Sekarang sudah survei ke Sampit dan sudah sesuai harga. Kami juga survei ke Batulicin," kata Lana.

Secara hitungan, diakui Lana, perusahaan masih kurang atu memerlukan 7.000 butir Kelapa tua lagi.

Karena sekarang bisa diproses kapasitas 10.000 butir dengan produksi 600 kilogram VCO per hari.

Kalau saat ini baru mencapai 3.000 butir dengan produksi 175 kilogram per hari.

"Kenapa harus tua. Karena yang tua dan tebal akan membuat minyak yang lebih banyak. Syarat yang diterima untuk kelapa tua, warna cokelat tua, dengan selaput kering keabuan. Bisa bertunas, maksimal 1 sentimeter," sebut Lana.