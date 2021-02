33 Ucapan Romantis Selamat Hari Valentine 2021 dalam Bahasa Inggris, Happy Valentine Day 2021 

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tanggal 14 Februari 2021 bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, biasanya akan merayakan bersama dengan cara-cara romantis.

Banyak cara yang dilakukan setiap pasangan untuk merayakan Hari Valentine 2021 atau Hari Kasih Sayang 2021 tersebut.

Di antaranya saling bertukar kado, makan malam yang romantis, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, ucapan atau kata-kata Selamat Hari Valentine 2021 atau Valentine Day 2021 sudah bisa dilepas ke media sosial seperti facebook, twitter, instagram atau whatsapp.

Banjarmasinpost.co.id mengutip dari berbagai sumber ucapan kata-kata Ucapan Selamat Hari Valentine 2021 yang bisa kamu gunakan, untuk dikirim pada pacar, istri dan orang tersayang, berikut kata-katanya :

1. “Hope your day brings just what you want it to.”

2. “Thanks for being the loyal and caring [friend] you are. Love you!”

3. “Here’s to a Valentine’s Day filled with good wine, good food and especially good friends like you.”

4. “Happy Valentine’s to one of my favorite people. Ever.”