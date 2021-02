Link Live Streaming Juventus vs AS Roma di RCTI, Edin Dzeko Lepas Ban Kapten

Penyerang pinjaman Real Madrid yang kini bermain untuk AS Roma, Borja Mayoral, mencetak gol ke gawang CFR Cluj pada laga pekan ketiga Liga Europa 2020-2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga cukup menarik di liga Italia akan terjadi di pekan 21.

Melalui Live streaming RCTI plus, laga grande partita Serie A Liga Italia pekan 21 antara Juventus vs AS Roma bisa dilihat tayangannya. Link tersedia dalam berita ini.

Pekan 21 Liga Italia menyuguhkan pertandingan big match antara Juventus vs AS Roma, Minggu (7/2/2021) dini hari live RCTI Plus.

Pertandingan Juventus vs AS Roma dijadwalkan berlangsung mulai pukul 00.00 Wib Live RCTI dan Bein Sports 2.

Jelang Juventus vs AS Roma, jabatan kapten Giallorossi resmi tidak lagi digunakan oleh Edin Dzeko.

Tim tamu AS Roma nampak dalam situasi yang tidak baik perihal polemik yang mendera Edin Dzeko.

Pemain berposisi penyerang tersebut dikabarkan sedang berselisih paham dengan sang pelatih Paulo Fonseca.

Bahkan, santer diberitakan hengkang di dedline bursa transfer musim dingin beberapa hari lalu.

Para pemain AS Roma merayakan gol Pedro Rodriguez ke gawang Udinese pada laga lanjutan pekan ketiga Liga Italia 2020-2021 di Stadion Dacia Arena, Sabtu (3/10/2020) atau Minggu dini hari WIB. (AFP/GETTY IMAGES/ALESSANDRO SABATTINI)

Penyerang asal Bosnia tersebut banyak dibicarakan bakal berseragam Inter Milan guna tukar guling dengan Alexis Sanchez.

Namun kesepakatan kedua klub gagal tercapai dan Dzeko pun masih bertahan di Olimpico Roma.