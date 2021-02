14 Tahun Menjanda, Akhirnya Ikke Nurjanah Menikah Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah 14 tahun menyandang status janda, akhirnya Ikke Nurjanah menikah lagi.

Siapakah pria yang menikahi pedangdut pemilik nama lengkap Hartini Erpi Nurjanah itu?

Kabar pernikahan Ikke Nurjanah diketahui dari unggahan Instagram suami Ikke, Karlie Fu, Jumat (05/02/2021).

Ikke bercerai dengan Aldi Bragi pada April 2007 silam.

Pada caption unggahannya, Karlie menuliskan pesan romantis.

"I’m glad you are thoughtful,

I’m glad you are understanding,

I’m glad you are so much fun to be around,

but most of all I’m glad you are my wife. I love you @ikkenurjanah0518," tulisnya.

(Aku senang kamu bijaksana,

Aku senang kamu pengertian,

Aku senang jika kamu sangat menyenangkan,

Tapi yang terpenting, aku senang kamu adalah istriku.

Aku cinta kamu @ikkernujanah0518)