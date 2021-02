Bank Kalsel Raih Indonesia Good Corporate Governance Award 2021

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengawali tahun 2021, Bank Kalsel meraih apresiasi bergengsi pada even yang diselenggarakan oleh Economic Review pada ajang GCG Zoominars & Indonesia GCG Award VI 2021 (IGCGA-VI-2021).

Bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini dianugerahi penghargaan 7th The Best kategori BPD (aset Rp 10 triliun sampai Rp 25 triliun).

Capaian ini menegaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Bank Kalsel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan juri menilai kinerja tata kelola perusahaan berdasarkan data publik yang diperoleh dari website, Laporan Tahunan 2019 dan info publik.

Penilaian dilakukan kepada 1.000 perusahaan publik Tbk dan non Tbk, dengan penyaringan diawali dari kinerja keuangan, SDM, Pemasaran, IT dan operasional dan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) per Desember 2019.

Apresiasi tersebut disampaikan pada acara Indonesia GCG Award VI 2021 yang diikuti oleh Lembaga Pemerintah, Perusahaan Tbk, BUMN, BUMD, maupun Perusahaan Swasta.

Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, I G.K Prasetya yang dalam hal ini diwakili oleh Shah Rizky Kurniawan selaku Senior Assistant

Manager Keberlanjutan Perusahaan, Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel (Jumat 5/2/2021).

Secara terpisah, I G.K Prasetya menuturkan pihaknya bersyukur bisa kembali mendapatkan apresiasi atas kinerja tata kelola perusahaan.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan oleh Economic Review atas predikat Bank Kalsel sebagai 7th The Best Indonesia GCG Award. Semoga melalui raihan ini , menjadikan kami semakin

bersemangat dalam bekerja untuk memberikan kinerja dan layanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Prasetya.

Menurutnya, penghargaan ini kian memacu Bank Kalsel untuk terus meningkatkan prestasi dan kinerja Bank Kalsel sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi

nasabah dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah.

“Pencapaian ini merupakan wujud dari komitmen dan dedikasi Bank Kalsel untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder. Tentunya, penghargaan ini tak lepas dari dukungan pemegang saham, nasabah dan masyarakat Kalimantan Selatan serta seluruh Keluarga

Besar Bank Kalsel,” tambahnya.

Indonesia GCG Award VI 2021 merupakan acara tahunan yang telah digelar untuk keenam kalinya. Penghargaan ini digelar oleh Economic Review bersama dengan Indonesia - Asia Institute, PPPI

dan Ideku Group.

Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Kalsel sebagai bank daerah untuk terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan daerah. Sesuai tagline Setia Melayani, Melaju Bersama Bank Kalsel senantiasa memberikan yang terbaik serta menjadi mitra bagi masyarakat untuk berkembang bersama. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)