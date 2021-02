Jadwal Liga Inggris Pekan 23 Live Net TV & Mola TV, Liverpool vs Man City & Man United vs Everton

Jadwal Liga Inggris Pekan 23 via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV, Ada Manchester United vs Everton dan Liverpool vs Manchester City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 23 digelar via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV mulai Sabtu (6/2/2021) WIB. Ada Manchester United vs Everton dan Liverpool vs Manchester City.

Pertarungan antara Liverpool vs Man City akan menjadi yang paling dinantikan dalam rangkaian pekan ini.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 Premier League pada Jumat dini hari WIB. Selain Manchester United vs Everton dan Liverpool vs Manchester City ada juga Aston Villa vs Arsenal via Live Streaming Mola TV dan tak tayang di Live Streaming Net TV.

Duel Liverpool vs Man City diperkirakan bisa berpengaruh di Klasemen Liga Inggris

Lanjutan Premier League 2020-2021 pekan ke-23 akan dilangsungkan mulai Sabtu (6/2/2021) malam WIB hingga Selasa (9/2/2021) dini hari WIB.

Jadwal Liga Inggris 2020-2021 pekan ke-23 bakal dibuka oleh duel Aston Villa vs Arsenal di Stadion Villa Park pada Sabtu (6/2/2021) malam WIB.

Saat ini, Aston Villa dan Arsenal hanya dipisahkan oleh satu setrip di klasemen Liga Inggris.

Aston Villa menempati peringkat kesembilan dengan nilai 32 dari 20 laga, sementara Arsenal berada di posisi ke-10 dengan koleksi 31 poin dari 22 pertandingan.

Kemudian pada pertandingan lainnya, Manchester United ( MU) yang menghuni peringkat kedua akan menjamu tim peringkat tujuh, Everton.

Manchester United sedang diselimuti kepercayaan diri tinggi usai mencukur Southampton 9-0.