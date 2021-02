Permintaan Maaf Felicya Angelista Gegara Dikira Hamil, Istri Caesar Hito: Gak Maksud Ngeprank

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah membuah heboh warganet, artis Felicya Angelista meminta maaf perihal unggahannya yang sempat dikira mengumumkan kabar kehamilannya.

Apalagi, unggahan istri Caesar Hito ini rupanya mengumumkan produk kecantikan terbaru miliknya, Scarlett Whitening.

Awalnya dari unggahan Feli dan Hito di Instagram tiga hari lalu, Selasa (2/2/2021).

Pasangan yang menikah pada 9 Januari 2021 ini awalnya mengunggah foto-foto berduanya.

Baik Feli maupun Hito menuliskan kalimat yang mengucap syukur kepada Tuhan.

"Thankyou, Jesus," tulis Felicya.

"It’s only by YOUR grace, thankyou Lord," tulis Hito.

Pose Feli yang tampak memegang sesuatu dengan ekspresi Hito yang semringah rupanya membuat warganet salah praduga.

Terlebih banyak rekan selebriti yang memberi ucapan selamat kepada pasangan pengantin baru ini.

Sebagian besar dari mereka memberi ucapan selamat hingga menyinggung soal 'baby'.