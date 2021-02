Perubahan Tubuh Chef Renatta Sejak SMA Terungkap, Juri MasterChef Bagikan Tips Kurus Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tubuh Chef Renatta ternyata pernah gendut. Rekan Chef Arnold dan Chef Juna dan MasterChef Indonesia itu mengalaminya kala masih SMA.

Bahkan, chef yang bernama asli Renatta Moeloek itu memperlihatkan perubahan tubuhnya sejak SMA.

Kini, paras ayu dan bentuk tubuh yang ideal membuat nama Chef Renatta banyak diagungkan kaum pria.

Hal ini terungkap dari podcast Deddy Corbuzier, Kamis (4/2/2021).

• Kondisi Billy Syahputra yang Menghilang Terkuak, Hubungan Amanda Manopo Pun Dikulik

• Blak-blakan Blanco Jr dan Zoe Jackson Soal Situasi Syuting Buku Harian Seorang Istri Saat Pandemi

Memang, Renatta pernah memiliki berat badan yang tidak ideal alias gemuk (menurut standar penilaian khayalak umum).

Sekarang, melihat tubuh Chef Renatta tentu akan sulit memercayainya jika dulu dia pernah memiliki masalah berat badan.

Rupanya, sejak kecil berat badan Chef Renatta termasuk yang mudah gemuk, tetapi mudah juga kurus.

Sampai suatu ketika duduk di bangku SMA, karena stres dengan sekolah, ditambah jajanan yang enak saat itu, berat badannya bertambah pesat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

"SMA boom, gue gembrot, gue 74 kg," ujarnya.

"Gue naik jadi 74 (kg) dari 50 (kg)-an, in less than a year," ucapnya disertai tawa.