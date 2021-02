Tren Olahraga di Rumah Selama Pandemi, Berikut Cara dan Triknya Agar Efisien

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - World Health Organization (WHO) menyatakan aktivitas fisik memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Tidak hanya untuk kesehatan fisik saja, rutin berolahraga juga penting untuk kesehatan mental.

Sebuah penelitian menunjukkan 70 persen subjek melaporkan tingkat aktivitas fisik mereka berkurang

selama masa pandemi COVID-19 ini.

Manager of Nutrifood Research Center, Felicia Kartawijaya Putra mengimbau agar dapat memenuhi

rekomendasi dari WHO untuk berolahraga minimal 150 menit per minggu atau 30 menit setiap hari.

"Olahraga yang cukup juga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Hal ini jelas sangat penting

di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Sama seperti aktivitas harian lainnya, aktivitas olahraga selama

pandemi pastinya mengalami perubahan," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Salah satunya, kegiatan olahraga lebih banyak dilakukan di rumah. Dan jika terpaksa harus berolahraga di luar rumah, wajib untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ia pun memaparkan tips berolahraga di dalam rumah, mulai dengan rutinitas harian yakni perbanyak bergerak dan mengurangi waktu duduk.

Lalu, mencoba lakukan gerakan-gerakan olahraga yang sederhana. Menyiapkan ruangan dengan jarak yang cukup dan pastikan jauh dari barang yang mudah pecah.

"Gunakan baju dan sepatu olahraga yang nyaman. Siapkan juga perlengkapan lain yang diperlukan sebelum memulai olahraga, misalnya botol minum, handuk, dan matras," paparnya.

Sirkulasi udara di dalam ruangan harus cukup baik atau tidak pengap saat melakukan olahraga di dalam rumah.

Jenis olahraga yang cocok di rumah berupa olahraga ringan, misalnya jalan santai berkeliling ruangan, yoga, pilates, body balance, bersepeda kinetis.

"Kemudian bisa pula lakukan olahraga intensitas sedang, misalnya jalan cepat atau lari di treadmill, kelas Zumba, kelas Combat, kelas Boot Camp Latihan pembentukan otot (Weight Training), meliputi

Body weight exercise seperti push up, plank, squat, dan sit up serta kelas Total Body Strength (TBS)," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)