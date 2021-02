Hari Ini Menikah, Sikap Ini yang Bikin Kesha Ratuliu Yakin Pilih Adhi Permana Jadi Suami

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini Minggu ((7/2/2021), Kesha Ratuliu dan Adhi Permana akan menikah.

Keponakan Mona Ratuliu itu pun membeberkan alasan yakin memilih Adhi Permana sebagai pendamping hidup.

Diketahui, pernikahan keduanya bakal digelar hari ini. Hal itu diumumkan Kesha Ratuliu dan Adhi Permana melalui unggahan di Instagram Story.

Keduanya juga mengabarkan bahwa momen akad nikah akan disiarkan secara langsung di YouTube Kesha Adhi.

"The wedding of Kesha & Adhi. Minggu, 7 Februari 2021, 11.30. Live streaming on Kesha Adhi" tulisnya.

Sehari sebelum menikah, Kesha buka-bukaan soal alasan yakin menikah dengan Adhi.

"Kayaknya baru-baru ini deh. Maksudnya gue memutuskan untuk menikah sama Adhi itu udah lama, cuma itu kan berdasarkan gue hidup bersama dia," ujar Kesha dikutip TribunStyle.com (grup Banjarmasinpost.co.id) dari YouTube Kesha Adhi, Minggu (7/2/2021).

"Orang kan menikah karena nyamannya lebih banyak dari enggak nyamannya, berarti dia bisa beradaptasi dengan enggak nyamannya. Kalau misalkan momen yang bikin gue 'Oke gue milih orang yang benar untuk gue nikahin' itu baru-baru banget ini sih," ungkap Kesha.

Kesha Ratuliu ungkap alasan yakin memilih Adhi Permana menjadi pendamping hidup (YouTube Kesha Adhi)

Kesha merasa Adhi kini berubah menjadi lebih perhatian dibanding sebelumnya.

Adhi disebut terus meyakinkan Kesha terkait kesiapan untuk menjadi seorang istri.