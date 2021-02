Turun ke Pasar, Kodim 1005 Marabahan Sosialisasikan PPKM hingga Tingkat RT

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Bersama sejumlah anggota TNI, Dandim 1005 Marabahan, Letkol Arm Ari Priyudhono turun ke pasar sosialisasikan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sabtu (06/02/2021).

Aksi yang dilakukan di kawasan Pasar Baru Marabahan ini juga disertai Wakil Bupati Batola, H Rahmadian Noor, serta anggota Forkopimda dan SKPD Terkait, seperti Satpol PP dan BPBD Batola.

Diungkapkan Dandim, Letkol Arm Ari Priyudhono, Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat agar lebih memahami maksud dari PPMK dan manfaatnya.

• Biang Kerok Ayu Ting Ting dan Adit Batal Menikah Telah Diramal 2 Sosok Ini, Singgung Pihak Ketiga

• KUNCI JAWABAN Buku Tema 5 Kelas 2 SD/ MI Halaman 208 - 213 Pengalamanku di Tempat Wisata

Pembatasan ini akan diberlakukan dari tingkat kabupaten, Kecamatan, desa, hingga ke lapisan masyarakat di Rw dan Rt.

PPKM sendiri telah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Yakni meliputi pembatasan pekerja kantoran 75 persen Work From Home (WFH), belajar daring, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, hingga lebih disarankannya pemberlakukan take away bagi sejumlah rumah makan atau restoran dan pembatasan kegiatan keagamaan hingga 50 persen dari kapasitas.

• Menanti Janji Bos Travelindo, Korban Penipuan Haji/Umroh Akan Bertemu Senin ini

"Untuk di kawasan pasar ini kita harapkan masyarakat patuh protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan," Tegas Arie.

Ia pun menambahkan, di kesempatan yang sama pihaknya juga membagikan masker kepada warga yang tidak memiliki ataupun terbatas untuk cadangan.

Melalui kegiatan ini, lanjut Dandim, diharapkan bisa maksimal untuk mengurangi maupun dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19 di Batola.

(Banjarmasinpost.co.id/MuhammadTabri)