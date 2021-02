Penampilan Millen Cyrus Berhijab Malah Tuai Kecaman, Ponakan Ashanty Disebut Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kerap tampil dengan menggunakan pakaian seksi, penampakan wajah Millendaru atau Millen Cyrus saat mengenakan hijab ramai disorot netizen.

Semenjak mengubah total penampilannya sebagai seorang wanita, keponakan Ashanty ini memang kerap muncul dengan berbagai sensasi.

Mulai dari foto yang memperlihatkan bagian tubuh hingga kasus narkoba yang baru - baru ini menjerat Millen Cyrus membuatnya tak henti - hentinya menjadi bahan perbincangan.

Meski sudah sempat diingatkan oleh Ashanty, Millen tampaknya telah mantap mengubah dirinya sebagai seorang wanita.

Sejumlah perubahan pada bagian tubuh Millen pun kini sudah mulai terlihat jelas.

Yang lebih mengejutkan, lewat beberapa unggahan di story akun instagramnya @millencyrus, Minggu (8/2/2021) Millen tampak tampil memukau dengan mengenakan hijab.

Dilansir melalui story tersebut Millen tampak sedang melakukan makan malam dengan sejumlah rekannya di daerah Bandung.

Millen Cyrus berhijab (Instagram Millencyrus)

Aksi Millen itu kemudian diunggah oleh akun gosip @pembasmi.kehaluan.reall hingga membuatnya mendapat berbagai hujatan dari warganet yang tak terima dengan kelakuan Millen tersebut.

"What do u think ??" tulis akun tersebut.

Baru beberapa menit diunggah, kolom komentar akun tersebut sudah dipenuhi oleh warganet yang mengecam aksi Millen.