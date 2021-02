75 Contoh Ucapan Selamat Hari Valentine 2021 & Kata Mutiara Valentines Day Romantis untuk di Sosmed

BANJARMASINPOST.CO.ID - Valentines Day jatuh pada Hari Minggu 14 Februari 2021. Bagikan rasa kasih sayangmu dengan ucapan Selamat Hari Valentine.

Di masa pandemi Covid-19 ini, media sosial atau Sosmed jadi sarana penting untuk berbagi ucapan selamat, termasuk Selamat Hari Valentine 2021.

Jika sebelum musim pandemi Corona, sejumlah kegiatan menarik bisa dilakukan bersama pasangan, orang yang dicinta, orang yang disayang.

Di Hari Valentine, misalnya nonton bioskop, liburan, atau hanya sekadar makan malam romantis berdua saja.

• UCAPAN Romantis Hari Valentine atau Valentines Day 2021, Ganti Status IG, FB, Twitter dan WA Kamu!

• JELANG VALENTINES Day atau Hari Valentine 14 Februari 2021, Ini Daftar Ucapan Romantis untuk Kekasih

• KUMPULAN Ucapan Valentine Day 2021 Simpel Sekaligus Menyentuh Hati, Cocok untuk Kekasih

Jadi, meskipun kamu hanya di rumah saja di masa sekarang, namun pada tanggal 14 Februari, kamu masih bisa mengungkapkan rasa sayang lewat Sosmed.

Pada artikel ini tersedia 75 contoh ucapan Selamat Hari Valentine 2021 dan kata mutiara Hari Kasih Sayang.

Nah, bagi kamu yang ingin merayakan hari kasih sayang dengan cara lainnya, kamu juga bisa memberikan ucapan selamat Hari Valentine 2021.

Kata Mutiara Valentines Day yang romantis dalam Bahasa Inggris

1. “Hope your day is just as awesome as you are!”

2. “Sweet treats on Valentine’s Day help us remember to be sweet to each other. And you’re one of the sweetest kids ever!”