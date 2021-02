Jadwal Piala FA Malam Ini, Man United vs West Ham Live Bein Sports 2, Man City & Chelsea Live RCTI

Jadwal Piala FA ( FA Cup ) 2021 Babak 16 besar Rabu (10/2/2021), Ada Manchester United vs West Ham via Live Streaming Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala FA ( FA Cup ) 2021 Babak 16 besar bergulir malam ini yang dibuka pertandingan Manchester United vs West Ham via Live Streaming Bein Sports 2 namun tak Live Streaming RCTI. Manchester City, Leicester City dan Chelsea juga akan berlaga hari berikutnya.

Jadwal Piala FA di babak 16 besar akan dimulai pada Rabu (10/2/2021) dini hari WIB yang tayang di Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bukan RCTI +.

Dilansir dari laman RCTI Plus, ada tiga pertandingan Piala FA ( FA Cup ) yang tayang lewat Live Streaming RCTI dan bukan Manchester United vs West Ham yang tayang malam ini. Tapi bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2.

Laga Piala FA yang tayang di RCTI adalah Swansea City vs Manchester City, Everton vs Tottenham Hotspur dan Barnsley vs Chelsea.

• Jadwal Coppa Italia Semifinal Live TVRI dan Usee TV, Juventus vs Inter Milan Malam Ini

Hari pertama akan dibuka laga Burnley vs Bournemouth yang dilanjutkan laga Manchester United vs West Ham United yang tayang di TV Online Bein Sports.

Manchester United lolos setelah mengalahkan Liverpool. Namun di Liga Inggris, penampilan mereka tak konsisten.

Di laga terakhir, MU hanya bisa meraih hasil imbang 3-3 saat melawan Everton di Stadion Old Trafford.

Kesempatan West Ham untuk lolos masih terbuka.

Di hari ke-dua Kamis (11/2/2021) ada laga Manchester City yang bertandang ke markas Swansea City.

Manchester City tengah dalam kepercayaan diri tinggi.