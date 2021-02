Usai Heboh Dugaan Hamil, Ini Reaksi Felicya Angelista Imbas 1 Bulan jadi Istri Caesar Hito

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diketahui, Felicya Angelista (26) dan Immanuel Caesar Hito (27) telah resmi menikah pada Sabtu (9/1/2021) lalu.

Ya, pemberkatan pasangan yang pacaran hampir 8 tahun itu dilakukan di Gedung Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Setelah resmi jadi pasangan suami istri, Feli dan Hito berbulan madu ke Turki.

Kemudian sepulangnya dari Turki, Feli dan suaminya membuat heboh dengan postingannya soal kabar bahagia.

"thank you Jesus,"

"It’s only by YOUR grace, thankyou Lord,"

Begitu postingan pasangan suami istri ini pada beberapa waktu lalu.

Hal itu sempat diduga Feli dan Hito mengumumkan kabar kehamilan anak pertama.

Namun ternyata, keduanya mengumumkan produk terbaru dari brand yang mengendorse mereka berdua.

"Nih guys,