Minggat dari Rumah Stefan William, Kondisi Celine Evangelista Sebulan Ini Diungkap pada Melaney

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista mengaku telah pergi meninggalkan rumah Stefan William.

Mendengar hal itu, presenter Melaney Ricardo pun dibuat tercengang.

Penyebabnya, selama hampir dua bulan, Celine telah meninggalkan anak-anaknya pada sang suami, aktor Stefan Wiliam.

Melalui kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (10/2/2021), Celine mengungkapkan permasalahan yang mendera rumah tangganya.

• Isi Chat WA Adit yang Bikin Ayu Ting Ting Batal Menikah Bocor, Lukman Curiga Suara Putri Rozak

• Tak Restui Pernikahan Amanda Manopo dan Billy Syahputra Dilaksanakan Tahun Ini, si Ibu Ungkap Alasan

Ia pun menuturkan bahwa karena perseteruan dengan Stefan William, Celine tak tahan hingga harus hidup berpisah.

"Did you go from the house? Did you left the house (Kamu pergi dari rumah)?," kaget Melaney.

"Ih, salah ya gue?," tanya Celine.

Sembari menyeka air matanya yang turun deras dengan tisu, Celine tampak tertawa menahan emosinya.

Melaney pun menenangkan dan mengaku tak akan menghakimi penuturan Celine.

"I'm not gonna judge you (aku tidak akan menghakimimu), karena aku enggak berjalan di sepatu kamu, aku enggak tahu seperti apa dalam rumah tangga kamu," tutur Melaney.

• Datangi Rumah Suami Nathalie, Raffi Ahmad Dapati Fakta Isu Hubungan Sule dan Andre Taulany Kini