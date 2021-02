Jadwal Liga Inggris Pekan 24, Leicester vs Liverpool, Man City vs Tottenham, MU, Chelsea & Arsenal

Jadwal Liga Inggris Pekan 24 digelar via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV mulai Sabtu (13/2/2021), Manchester City vs Tottenham

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 24 digelar via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV mulai Sabtu (13/2/2021) WIB. Ada Leicester vs Liverpool vs Manchester City vs Tottenham, West Brom vs Manchester United.

Selain itu ada Arsenal vs Leeds United dan Chelsea vs Newcastle. Namun pertarungan antara Leicester vs Liverpool dan Man City vs Tottenham akan menjadi yang paling dinantikan dalam rangkaian pekan ini yang bisa pengaruhi Klasemen Liga Inggris.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-24 Premier League dimulai Sabtu WIB. Selain itu ada juga laga West Brom vs Manchester United via Live Streaming Mola TV dan tak tayang di Live Streaming Net TV.

Duel Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea maupun Tottenham Hotspurs ini diperkirakan bisa berpengaruh di Klasemen Liga Inggris

• Jadwal Liga Italia Live RCTI Pekan 22, Napoli vs Juventus, Spezia vs AC Milan, Inter vs Lazio

• Hasil Everton vs Tottenham di Piala FA Babak 16 Besar, Skuad Carlo Ancelotti Menang Skor Akhir 5-4

• Akhirnya Juventus vs Atalanta di Final Coppa Italia, Sang Dewi Kalahkan Napoli 3-1

• Barcelona Kalah di Leg 1 Semifinal Copa del Rey, Ivan Rakitic Cetak Gol untuk Mantan Klub

Kedua tim cuma terpisahkan tiga poin di klasemen. Leicester di urutan tiga, Liverpool keempat.

Kemudian pemuncak klasemen Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur di Etihad Stadium.

MU akan berharap bantuan Tottenham untuk menjegal City.

MU bakal mendapat lawan relatif mudah pekan ini.

Mereka akan dijamu oleh West Bromwich Albion.

Setan Merah punya rekor impresif di kandang sendiri.