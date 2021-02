Kostum Dahyun dan Chaeyoung TWICE Saat Cover Switch To Me Disorot, Ini Kata JYP Entertainment

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya JYP Entertainment telah mengeluarkan permintaan maaf resmi terkait pakaian dalam video Melody Project baru TWICE milik Dahyun dan Chaeyoung.

Ya, pada 10 Februari, Dahyun dan Chaeyoung merilis parodi duet Rain dan Park Jin Young "Switch to Me" untuk video Melody Project terbaru mereka.

Nah, tak lama kemudian, stylist BLACKPINK memposting screenshot dari video tersebut di story Instagram-nya dan menulis, “Eh ?? !! Pakaian yang aku rancang khusus, tapi aku tidak membuatnya ?? !! ”

Postingan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa stylist tersebut merujuk pada kemiripan antara hanbok (pakaian tradisional Korea) yang dikenakan dalam video dan hanbok yang dia sesuaikan untuk video musik "How You Like That" BLACKPINK.

Pada 11 Februari, JYP Entertainment merilis pernyataan berikut:

Halo, ini JYP Entertainment.

Terkait pakaian dari video Proyek Melody Dahyun dan Chaeyoung, hanbok tersebut dibeli dari perusahaan hanbok, dan kami tidak mengenali kemiripannya dengan benar. Kami dengan tulus meminta maaf untuk ini.

Kami telah memberikan penjelasan tentang situasinya dan permintaan maaf kami yang terdalam kepada desainer. Ke depannya kami akan lebih berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi.

Bagaimana baju yang dipermasalahkan?

Simak di video ini

Sumber: Soompi

