Deretan Fitur Superior Pada All New NMAX 155 Connected/ABS

All New NMAX 155 Connected

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Diluncurkannya All New NMAX 155 Connected/ABS pada akhir 2019 lalu dengan diiringi beragam pembaruan sukses membuat motor tersebut menjadi motor matik premium terbaik dikelasnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penghargaan bergengsi yang diberikan kepada motor.

Seperti Bike of The Year 2020 dan Best Skutik di Kelas 150cc versi Tabloid Otomotif serta Motorcyle of The Year 2020 dan Best Medium Skutik 150cc versi GridOto.com.

“Banyak sekali fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh All New NMAX 155 Connected/ABS, sehingga mendukung aktivitas dan pengalaman berkendara konsumen menjadi semakin praktis dan menyenangkan. All New Nmax connected adalah produk global produksi Yamaha Indonesia yang standard dan kualitasnya sudah diakui di berbagai negara,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Adapun fitur-fitur unggulan yang terdapat pada All New NMAX 155 Connected/ABS adalah :

Y-Connect / Communication Control Unit

Fitur inovatif pertama pada motor yang diproduksi di Indonesia yang terdapat pada All New NMAX 155 Connected/ABS adalah fitur Y-Connect dimana pengendara dapat terkoneksi dengan sepeda motor melalui bluetooth.

Fitur yang dimiliki oleh All New NMAX 155 Connected/ABS (Yamaha Indonesia)

Fitur ini menyajikan beragam fitur menarik yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi terkait kondisi motor dan data berkendara secara digital.



Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Y-Connect meliputi notifikasi panggilan dan pesan masuk di dashboard speedometer, informasi mengenai kondisi aki/ battery dan oli mesin, notifikasi malfungsi motor, lokasi parkir terakhir sepeda motor saat terhubung dengan aplikasi, Revs Dashboard dengan tampilan baru, serta fitur Rank yang membuat aktivitas berkendara menjadi semakin menyenangkan dengan adanya kompetisi diantara sesama pengguna Connected model Yamaha.

Traction Control System (TCS) & Dual Channel ABS