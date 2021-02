Jadwal Liga Inggris Pekan 24 Siaran Live Net TV Ada Arsenal vs Leeds, Liverpool, MU & City di Mola

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Inggris Pekan 24 yang tayang di Net TV dan TV Online Mola TV kembali berlangsung akhir pekan ini.

Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan menyuguhkan sejumlah laga menarik seperti Leicester vs Liverpool, Manchester City vs Tottenham, West Brom vs Manchester United dan Arsenal vs Leeds United.

Dilansir dari laman Instagram resmi Net TV, ada dua pertandingan Liga Inggris pekan ini yang tayang gratis di saluran TV.

Dua pertandingan Liga Inggris Premier League (EPL) yang tayang di stasiun TV Net TV pekan 24 ini adalah laga Arsenal vs Leeds United dan Everton vs Fulham.

Sorotan jelas tetap akan berada pada Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea maupun Tottenham Hotspurs ini diperkirakan bisa berpengaruh di Klasemen Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris pekan 23 akan dibuka big match Leicester City vs Liverpool Sabtu, 13 Februari 2021 jam 19.30 WIB yang tayang.

Kedua tim cuma terpisahkan tiga poin di klasemen. Leicester di urutan tiga, Liverpool keempat.

Jelas Liverpool jadi sorotan, apalagi kalau bukan setelah mereka dibantai Manchester City 1-4 pekan lalu.

Jika ingin kembali ke jalur juara, poin di markas Leicester jelas jadi syarat utama.

Sementara emuncak klasemen Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur di Etihad Stadium, Minggu, 14 Februari 2021 jam 00.30 WIB yang tayang di TV Online Mola TV.