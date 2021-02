Jadwal Liga Italia Live RCTI, Napoli vs Juventus, Spezia vs AC Milan, Inter Milan vs Lazio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada Jadwal Liga Italia Serie A pekan ke 22, AC Milan akan lebih diuntungkan dibanding Inter Milan dan Juventus.

Serie A Pekan 22 menyuguhkan duel Spezia vs AC Milan, Inter Milan vs Lazio dan Napoli vs Juventus yang tayang via Live Streaming RCTI maupun Live Streaming Bein Sports.

Hingga pekan ke 21, AC Milan kokoh di puncak Klasemen Liga Italia dengan 49 poin dari 21 laga. Inter Milan berada di posisi 2 dan Juventus terus membuntuti. Cek Jadwal Liga Italia Pekan 22 di artikel ini.

Tim besutan Stefano Pioli ini sukses meraih 15 kemenangan, empat seri dan dua kalah.

• Jadwal Liga Inggris Pekan 24 Live Net TV, Leicester vs Liverpool, Man City, MU & Chelsea Main

• Hasil Piala FA lengkap, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Everton Lolos Babak 8 Besar

• Hasil Piala Dunia Antar Klub 2020, Bayern Munchen Juara, Al Ahly Posisi Ketiga

Inter Milan diposisi dua klasemen Serie A Italia dengan 47 poin. Tim ini 14 kali menang, lima seri dan dua kalah.

Juventus berada diurutan ketiga dengan 42 poin dari 20 laga. Tim ini 12 kali menang, enam seri dan dua kalah.

Melihat lawan tanding di pekan ke 22 Liga Italia, dari tiga tim papan atas ini, AC Milan bakal lebih diuntungkan.

Dibanding dengan Inter Milan dan Juventus, AC Milan mendapatkan lawan yang diprediksi paling berpeluang untuk dikalahkan.

Pada pekan ke 22 AC Milan akan duel dengan Spezia pada Minggu, (14/2/2021).

AC Milan sebagai pemuncak klasemen akan bertandang ke markas Spezia di stadion Alberto Picco.