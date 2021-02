Susunan Pemain Leicester vs Liverpool di Liga Inggris, Juergen Klopp Tetap Andalkan Mo Salah

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leicester vs Liverpool Liga Inggris, Sabtu (13/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak tentu Live Streaming Net TV. Sadio Mane, Mo Salah dan Firmino diprediksi main.

Duel di King Power Stadium ini dilatarbelakangi form kedua tim yang cukup kontras.

Leicester hanya kalah sekali dalam sepuluh laga terakhirnya di Premier League.

Selama periode itu, pasukan Brendan Rodgers menang lima kali.

Sementara itu, Liverpool hanya menang dua kali dalam sembilan pertandingan terakhirnya di Premier League.

Tak cuma itu, dalam dua yang terakhir, tim besutan Jurgen Klopp tersebut bahkan berturut-turut dipecundangi Brighton 0-1 dan Manchester City 1-4 di Anfield.

Klopp tentu kecewa melihat performa timnya. Kekecewaan itu bahkan ditambah dengan sebuah kesedihan menyusul meninggalnya ibunya di Jerman.