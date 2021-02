Susunan Pemain Man City vs Tottenham di Liga Inggris Pekan 24, Harry Kane Main, de Bruyne Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Tottenham Liga Inggris, Sabtu (13/2/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Tottenham di Liga Inggris, Minggu (14/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan belum tentu tayang via Live Streaming Net TV. Kevin de Bruyne absen, Harry Kane main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Tottenham via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan belum tentu via Net TV ini mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Tottenham bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun belum tentu bisa Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Harry Kane main, Kevin de Bruyne absen.

Duel Manchester City vs Tottenham di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Pemimpin klasemen Manchester City akan menjamu peringkat 8 Tottenham pada pekan ke-24 Premier League 2020/21, Minggu (14/2/2021). City membidik poin penuh di Etihad Stadium.

Pekan lalu, City menghajar juara bertahan Liverpool 4-1 di Anfield melalui gol-gol Ilkay Gundogan (2), Raheem Sterling, dan Phil Foden.

Sementara itu, Tottenham sukses memutus streak tiga kekalahan di Premier League dengan menumbangkan sang tamu West Brom.

Tottenham menang 2-0 lewat gol-gol Son Heung-Min dan Harry Kane, yang kembali dari cedera.

City (50 poin) saat ini unggul lima poin atas Manchester United yang menempati peringkat dua, sedangkan Tottenham (36 poin) terpaut empat poin dari empat besar.

City bertekad mempertahankan keunggulan, dan menjaga peluang untuk memperlebar jarak, jadi Tottenham wajib dikalahkan.