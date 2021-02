Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Barcelona vs Alaves, Real Madrid vs Valencia Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol Pekan 23 yang bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1, Barcelona vs Alaves, Real Madrid vs Valencia.

Barcelona berpeluang kembali menyalip Real Madrid ke posisi runner-up klasemen Liga Spanyol pada akhir pekan ini.

Lanjutan pekan ke-23 di Jadwal Liga Spanyol dibuka pada Jumat (12/2/2021) atau Sabtu dini hari WIB dengan kemenangan Celta Vigo atas Elche. Setelahnya ada Barcelona vs Alaves, Real Madrid vs Valencia via Live Streaming Bein Sports 1.

Celta meraih tripoin perdananya di tahun 2021 dengan skor 3-1.

Hasil itu merupakan pemecah telur setelah mereka melalui 7 partai tanpa sekali pun menang sejak pergantian tahun.

Sorotan beralih pada Sabtu ini ke dua partai yang melibatkan Atletico Madrid dan Barcelona, plus Real Madrid sehari kemudian.

Sang penguasa klasemen, Atletico, membuka rangkaian agenda hari ini dengan bertamu ke Granada.

Luis Suarez cs punya misi menjauhkan diri dari Real Madrid di posisi kedua dengan selisih masif 8 poin.