Ozan Kabak Debut, Susunan Pemain Leicester vs Liverpool Streaming di TV Online EPL Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Susunan Pemain (Line Up) dan Live Streaming Leicester vs Liverpool di Liga Inggris, Sabtu (13/2/2021). Bek baru The Reds Ozan Kabak lakukan debut lawan Leicester.

Siaran langsung Liga Inggris antara Leicester vs Liverpool via Live Streaming TV Online Mola TV ini dimulai pukul 19.30 WIB.

Setelah dibantai Manchester City di pekan sebelumnya, Pelatih Liverpool Juergen Klopp melakukan sedikit perubahan di lini belakang saat melawan Leicester City.

Dalam susunan pemain yang diturunkan, ada nama bek anyar Ozan Kabak yang main dan artinya ia melakukan debut di Liga Inggris saat melawan Leicester CIty malam ini.

Ozan Kabak didatangkan Liverpool dari Schalke 04 dengan status pinjaman untuk mengisi posisi yang ditinggal van Dijk yang masih cedera.

Kiper Alisson Becker yang bunder kontra City pekan lalu juga masih dipercaya main melawan Leicester City.

Baca juga: Link Nonton Streaming Leicester vs Liverpool Live TV Online Liga Inggris, Alisson Dijamin Main

Baca juga: Liga Inggris Man City vs Tottenham: Adu Pelatih, Guardiola Dominan Atas Mourinho di Laga Kandang

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan 24 Siaran Live Net TV Ada Arsenal vs Leeds, Liverpool, MU & City di Mola

Berikut Susunan Pemain Leicester City vs Liverpool di Liga Inggris Pekan 24 :

Leicester City :

Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Amartey; Ndidi, Albrighton, Tielemans, Barnes, Maddison; Vardy

Cadangan : Ward, Daley-Campbell, Fuchs, Thomas, Choudhury, Mendy, Ünder, Pérez, Iheanacho.