Susunan Pemain Napoli vs Juventus Live RCTI Liga Italia Malam Ini, Ronaldo - Morata Duet

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Napoli vs Juventus di Liga Italia, Minggu (14/2/2021)

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Napoli vs Juventus di Liga Italia Pekan 22, Minggu (14/2/2021). Cristiano Ronaldo main, Paulo Dybala, Arthur dan Leonardo Bonucci cedera.

Siaran Langsung Liga Italia antara Napoli vs Juventus ini dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI +.

Cristiano Ronaldo diduetkan Andrea Pirlo dengan Alvaro Morata. Paulo Dybala, Leonardo Bonucci dan Arthur cedera

Duel Napoli vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI +.

Pemain bintang Juventus Arthur, Paulo Dybala dan Leonardo Bonucci diprediksi akan absen saat Bianconeri bertandang ke markas Napoli.

Hasil Napoli vs Juventus di Serie A pekan 22 ini akan berpengaruh dengan Klasemen Liga Italia.

Pertandingan Napoli vs Juventus bakal seru mengingat kedua tim bertengger di papan atas Klasemen Liga Italia.

Dikutip dari laman Football Italia, Arthur, Paulo Dybala dan Leonardo Bonucci masih dalam kondisi cidera.

