Susunan Pemain West Brom vs Man United di Liga Inggris, Mason Greenwood Main, Pogba Absen

Siaran Langsung Liga Inggris antara West Brom vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV ini mulai pukul 21.00 WIB.

Laga West Brom vs MU dipastikan tanpa Paul Pogba sehingga pelatih Man United Ole Gunnar Solskjaer akan putar otak untuk menentukan pemain pengganti yang siap masuk formasi dan line up di laga kontra WBA.

Jadwal Liga Inggris matchday 24 antara WBA vs MU digelar pada Minggu malam 14 Februari 2021.

Siaran langsung Liga Inggris antara West Brom vs Man United dijadwalkan tayang di Mola Tv sebagai partner Premier League.

Manchester United (MU) akan melawat ke The Hawthorns untuk menghadapi tuan rumah West Bromwich Albion (WBA) di matchday 24 Liga Inggris.

MU tidak akan melakukan banyak perubahan kecuali tanpa Paul Pogba dan kemungkinan pemain anyar Amad Diallo masuk skuad setan merah.

Lawatan Man United ke markas WBA akhir pekan ini jelas kesempatan besar bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer untuk mengejar dan memangkas jarak dari Manchester City.