BERLANGSUNG Link Bein Sports 2 AS Roma vs Udinese di TV Online Liga Italia, Tak Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming AS Roma vs Udinese di Liga Italia Pekan 22, Minggu (14/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 bukan Live Streaming RCTI. Edin Dzeko main.

Juventus yang kalah dari Napoli membuat peluang AS Roma naik ke 3 besar terbuka malam ini kala melawan Udinese.

Syaratnya, jelas adalah kemenangan.

Juventus yang kini ada di posisi 3 dengan 42 poin kalah dari Napoli di pekan 22.

Sementara saat ini AS Roma ada di posisi 5 dengan koleksi 40 poin, di bawah Napoli yang juga mengoleksi 40 poin.

Jika menang lawan Udinese, maka posisi 3 dalam genggaman AS Roma.

AS Roma sendiri dalam upaya bangkit setelah kalah dari Juventus pekan lalu.