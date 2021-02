Pebisnis Busana Muslimah di Banjarbaru Stok Order Jelang Ramadhan 1442 H

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pebisnis konveksi sudah mulai menerawang minat masyarakat apa kira-kira yang akan dipasarkan saat Ramadhan 1442 Hijriah atau pada April 2021.

Dessy Febriani, misalnya, pebisnis online koneksi untuk gaun muslimah asal Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ini mengaku sudah melajukan order untuk stok Ramadhan 1442 H.

"Untuk penjualan itu, kalau lagi musim yang sekarang, lebih ke bahan dari material rayon. Selain motif dan modelnya banyak, bahannya juga nyaman dipakai. Harga pun terjangkau, dari Rp 75.000 sampai Rp 150.000 an, sudah bisa dipakai untuk Outfit Of The Day (OOTD) dari kalangan muda sampai yang sudah berumur," kata Dessy Febriani kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (14/2/2021).

Dalam suasana pandemi Covid-19, menurut Dessy, warga lebih suka beli baju yang satu set dengan masker.

"One set, plus masker, saat ini lagi ramai diburu warga. Dengan harga Rp 150.000, dapat celana, baju dan masker. Maskernya pun disesuaikan dengan warna bajunya," imbuh dia.

Warga Banjarbaru yang juga pemilik Dessy Store id tersebut menjelaskan bahwa untuk bahan one set kombinasi dan matt bahannya dari rayon twill sama rayon premium.

"Ini yang lagi booming. Kami perkirakan, ini akan lebih menjadi pemesanan nanti mendekati Ramadhan," tandasnya.

Karena itu, Dessy kini order lebih banyak ke stok untuk dijual saat Ramadhan 1442 H dan jelang Lebaran.

"Penjualan kalau menjelang Ramadhan dan Lebaran selalu naik, jadi stok barang lebih banyak dari biasa," imbuhnya.

Diakui, untuk tahun-tahun ini orang lebih banyak pilih pakaian Lebaran yang berbahan matt dan dari rayon.

"Karena sekarang lagi Covid-19, jadi warga tidak terlalu keluar. Tidak bisa kemana-mana. Jadi, pilihnya home dress yang buat di rumah nyaman dipake tapi tetap fashionable," sebutnya.

Senada diutarakan Tia, penyedia busana dan berbagai jenis baju. Menurutnya, koleksi bahan gaun dan dress untuk perempuan telah diorder, menjelang Ramadhan 1442 H.

"Jadi nanti kami jual ketika Ramadhan hingga Lebaran. Dan ini momennya untuk baju muslimah. Karena itu, kami order dari Jawa, untuk stok yang banyak," sebut Tia, juga warga Kota Banjarbaru.

(banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)