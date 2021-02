Susunan Pemain Chelsea vs Newcastle di Liga Inggris, Konsistensi Thomas Tuchel

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leicester vs Liverpool Liga Inggris, Sabtu (13/2/2021) via Live Streaming Mola TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Newcastle di Liga Inggris, Selasa (16/2/2021). Menguji konsistensi Thomas Tuchel.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Newcastle mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Newcastle bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun belum tentu bisa Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, racikan Thomas Tuchel.

Duel Chelsea vs Newcastle di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Chelsea yang berniat merangsek ke posisi 4 besar Liga Inggris akan menjadikan laga ini sebagai laga yang wajib mereka menangkan.

Kemenangan akan membuat mereka bisa menjaga kans untuk finis di posisi 4 besar sekaligus menjaga jarak dengan Manchester City di puncak klasemen.

Seperti diketahui, Chelsea sedang on fire menyusul 4 laga tak terkalahkan dengan 3 kemenangan beruntun sejak Thomas Tuchel ditunjuk sebagai pelatih untuk menggantikan posisi Frank Lampard.

Di sisi lain, Newcastle United diprediksi bakal tampil hati-hati.

Pasalnya mereka pasti tak ingin kehilangan poin yang akan sangat berguna untuk membuat mereka lepas dari ancaman degradasi.

Laga ini juga akan menjadi ujian konsistensi bagi Thomas Tuchel bersama Chelsea.