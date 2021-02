CL Wanita Korea Pertama, Ini Aksi Lee Chaerin Jadi Bintang Iklan di TV Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - CL menjadi artis solo wanita Korea pertama yang membintangi iklan TV Amerika.

Ya, pemilik nama lengkap Lee Chaerin didapuk jadi pemeran iklan restoran cepat saji Taco bell.

Terdapat banyak selebrit terkenal ikut berpartisipasi.

Restoran cepat saji Taco Bell baru-baru ini merilis iklan terbaru mereka yang dibintangi oleh para bintang dari beragam profesi.

Dalam Iklan ini turut menampilkan selebriti terkenal seperti aktor Noah Centineo, bintang TikTok Nava Rose, waria Onyx Black, BMXer profesional Brad Simms, dan banyak lagi.

Aksi CL dan selebriti lainnya terekam iklan berdurasi satu menit di kanal youtube Taco Bell, berjudul Eat Like You – Build Your Own $5 Cravings Box (Commercial), Senin (15/2/2021).

CL digambarkan sebagai artis yang glamor dengan mantel bulu yang mewah.

Setelah menyelesaikan konsernya, ia dikawal keluar oleh beberapa bodyguard.

Tampak kemunculan singkat dari CL ketika sedang dikejar-kejar oleh kerumunan fans di video tersebut menjadi perhatian penggemar KPop.

Dua penggemar wanita yang memegang foto CL berteriak setelah dia berbicara dengan mereka.

